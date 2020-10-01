«Татнефть» направит на выплату дивидендов 23 млрд рублей

На выплату дивидендов за первое полугодие 2020-го по РСБУ «Татнефть» направит 23,122 млрд рублей, или практически 100% чистой прибыли. Такое решение приняли сегодня акционеры ПАО «Татнефть» на внеочередном заседании, которое прошло в заочной форме.

Уставный капитал компании составляет 2 млрд 326 млн 199,2 тыс. рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690,7 тыс. обыкновенных и 147 млн 508,5 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Напомним, за январь — сентябрь 2019-го в совокупности выплаты «Татнефти» по РСБУ составили 100% чистой прибыли — 150 млрд рублей. По итогам 2019 года акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды на «префы» в размере 1 рубль на акцию, дивиденды на обыкновенные акции было решено не выплачивать.