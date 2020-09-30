Роднина резко высказалась о шоу с Алиной Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не станет смотреть шоу «Ледниковый период» с ведущей Алиной Загитовой.

«Буду ли я смотреть „Ледниковый период“ с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», — цитирует Sport24 Роднину.

Напомним, ведущими «Ледникового периода» стали известные фигуристы Загитова и Алексей Ягудин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко раскритиковал действия команды тренера Этери Тутберидзе, выложившей в открытом доступе переписку его супруги Яны Рудковской с Загитовой. «Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или нет», — заявил Плющенко.

Напомним, команда тренера Тутберидзе ранее опубликовала в сториз «Инстаграма» переписку, которую якобы вела Рудковская с Загитовой. В ней Рудковская приглашает фигуристку в академию Плющенко. Загитова от приглашения отказалась.