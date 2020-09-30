Коллективный иммунитет против COVID-19 в Турции может выработаться к лету 2021 года

Согласно исследованиям, коллективный иммунитет для искоренения инфекционного заболевания может выработаться к лету 2021 года, сообщает Hürriyet со ссылкой на источники в Минздраве.

Ожидается, что коронавирус потеряет силу, когда уровень коллективного иммунитета превысит 50%, что, вероятно, займет ещё несколько месяцев до лета 2021 года.

Исследования также показали, что среди людей в возрасте от 17 до 35 лет широко распространено «самоуспокоение», и многие из них не соблюдают правила и меры предосторожности, а значительное количество из них являются скрытыми носителями вируса. Власти рекомендуют конкретные проекты для повышения осведомленности этой группы, а также строгий надзор и возможные наказания.

Согласно сообщению, в то время как люди в возрасте от 35 до 60 лет являются наиболее осторожными, некоторые граждане старше 65 лет также проявляют безрассудство.

В соответствии с последними данными, распространенность вируса в столице Анкаре снизилась на 30%. Однако первые 10 дней октября важны для Стамбула, особенно из-за тех, кто вернулся в мегаполис самой большой провинции страны по численности населения, и инфицированы ли они будет известно только после указанной даты.

Превентивные меры в Стамбуле позволят удержать под контролем постепенный рост, получивший название «лестница». Но эксперты предупреждают, что один человек всё ещеёзаражает в среднем не менее трёх человек, и следует предпринять меры для сокращения скорости заражения.

Между тем, согласно данным Министерства здравоохранения, опубликованным 28 сентября, число выздоровевших за день от коронавируса в Турции впервые за несколько недель превысило количество заразившихся.