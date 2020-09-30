В Барнауле один ребенок попал колеса авто пешеходном переходе

Очередное ДТП с пешеходом произошло в Барнауле вечером 29 сентября. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, Range Rover Sport наехал на ребенка, переходящего дорогу в положенном месте на перекрестке.

Сотрудники полиции предварительно установили, что вечером 29 сентября 34-летний водитель Range Rover Sport ехал по улице Балтийской в сторону улицы Сиреневая в Барнауле. На перекрестке он допустил наезд на 14-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. В результате аварии ребенку была оказана медпомощь в горбольнице № 1, его госпитализировали.

В данный момент по данному факту правоохранители ведут проверку.

Напомним, что за последний месяц на барнаульских дорогах произошло несколько серьезных аварий на пешеходных переходах, в том числе с летальными исходами. В связи с этим прокуратура организовала свою проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям ГИБДД и профильных чиновников мэрии по предотвращению и недопущению подобных инцидентов.