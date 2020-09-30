Марк Хирши – победитель Арденнской классики Флеш Валлонь-2020

22-летний велогонщик команды Sunweb Марк Хирши впервые в карьере стартовал на Арденнской классике Флеш Валлонь и одержал на ней победу. Швейцарские велогонщики не выигрывали эту классику с 1952 года, Хирши стал первым после Ферди Кюблера (Ferdi Kubler). Несмотря на то, что Флеш Валлонь выиграл молодой дебютант, сценарий гонки не изменился. Решающим стали финальные метры третьего прохождения подъёма Мюр де Уи. Ранние отрывы и атаки не увенчались успехом.

Марк Хирши атаковал менее чем за 100 м до финиша и опередил 24-летнего французского гонщика велокоманды AG2R La Mondiale Бенуа Коснефруа и 33-летнего канадского гонщика команды EF Pro Cycling Майкла Вудса.

В женской версии Флеш Валлонь-2020 победу в шестой раз подряд одержала действующая чемпионка мира Анна ван дер Брегген (Boels – Dolmans).

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

Марк Хирши: «Думаю, сегодня мы идеально провели гонку – контролировали её с самого старта. Уехал лишь один отрыв из четырёх гонщиков. Мы помогали задавать скорость в голове группы. Когда вышли на финальный круг, ребята удерживали меня на хорошей позиции и отвечали на атаки. На последнем подъёме пелотон собрался, я смог начать его на удобной позиции. Мне хотелось подождать, дать поработать другим ребятам на подъёме. Примерно за 100 м до финиша я почувствовал, что настал момент и спринтовал. Мне удалось открыть просвет, и я смог одержать победу.

Команда сегодня идеально отработала. Счастлив, что у меня шла нога и удалось завершить их работу. Я не совершил ошибок на финише. Очень рад, что одержал вторую победу в профессионалах. Буду наслаждаться ею следующие несколько дней, а затем полностью сконцентрируюсь на воскресенье».

Бенуа Коснефруа: «На эту гонку с крутым финишем, где каждый должен выкладываться на 100%, нацеливался с самого начала сезона. Второе место на классике много значит. Этот год перевернул всё с ног на голову, не было уверенности, что старты состоятся. После Тур де Франс я чувствовал давление, мне надо было удержать силу.

На протяжении гонки вся команда заботилась обо мне. Мы брали на себя ответственность, работали, когда было необходимо. На последнем подъёме Алекс Вийермоз потрясающе вывез меня. Потом я выдал всё, что было, сумел пройти подъём в первых рядах, контролируя свои усилия».

Майкл Вудс: «Работа команды была великолепна. Хью Карти провёл отличную смену впереди, затем вступил Йенс Кёкелейр, а потом Риго мощно атаковал и вдохновил меня. У меня не оставалось выбора, кроме как стараться и бороться за победу».

Флеш Валлонь-2020. Результаты