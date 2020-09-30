Поблизу Луцька відбудеться чемпіонат Волині зі стрільби з лука

11 жовтня у Боратині зустрінуться найсильніші лучники Волинської області. На місцевому спорткомплексі відбудеться перший чемпіонат області зі стрільби з лука.

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

Організатори дійства – Боратинська сільська рада, Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА, клуб стрільби з лука «Луцькі соколи», Волинська обласна федерація стрільби з лука.

На змагання запрошують спортсменів вікових категорій 2011 р.н. і старші. Переможців та призерів чемпіонату визначатимуть в 4 категоріях:

«Просунуті» – відстань 18 м, мішень 20*30

«Просунуті» – відстань 30 м, мішень 60

«Початківці» – відстань 18 м, мішень 40*40

«Новачки» – відстань 10 м, мішень 40*40

Позмагатися на влучність зможуть як професійні спортсмени, так і аматори. Перед початком проведення чемпіонату з 10:00 для всіх охочих проводитимуть безкоштовні майстер-класи зі стрільби з лука.