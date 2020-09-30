Жена отравила его из ревности, а он выжил и перестал стареть

Яков Циперович был обычным советским электриком. Родился в 1953 году, проживал с первой женой в Минске. В 1979 году брак дал трещину – Яков решил порвать отношения, полюбив другую. Жена, из ревности, подсыпала ему в вино лошадиную дозу крысиного яда.

Врачи диагностировали сильнейшее отравление, а уже в реанимации констатировали клиническую смерть. В этом состоянии Циперович пробыл целый час, что, по утверждениям медиков, невозможно – через две-три минуты после остановки сердца мозг должен был погибнуть.

Но, спустя час, когда его уже везли в морг, Яков Циперович вдруг Ожил. Причем, совсем другим человеком. Спустя неделю, когда Яков окончательно пришел в себя, он вдруг понял, что не может спать. Стоило ему только прилечь, как в его голове происходил щелчок, и некая сила подбрасывала его вверх, как Ваньку-встаньку.

И так, он не спит уже 40 лет. Что-то странное произошло с температурой тела — она не превышает 34 градусов. Полгода после отравления он не мог говорить, а когда речь восстановилась, голос изменился. Потом начались другие странности. Он перестал чувствовать своё тело. У Якова было ощущение, как будто он находится в невесомости.

Все предметы вдруг стали легче, чем они были раньше. Он, шутя мог переставить огромный шкаф, набитый вещами, или отжаться от пола 10000 раз, или как игрушечную мизинцем десятки раз поднять двухпудовую гирю. Весь мыслительный процесс происходил в стихотворной форме.

«Несу я бремя не своей судьбы,

Дарованное Богом по ошибке.

Как скифов твердокаменные лбы

Не знаю счастья, веры и улыбки»

стихи Якова Циперовича

Кажется, во время клинической смерти с его мозгом произошла глубокая перезагрузка, смена операционной системы и установка новых программ.

Началось очень странное восприятие людей – Яков, по его словам, будто проникал в оболочку человека, с которым общался и начинал чувствовать всё так же, как и он. Другим стало всё, даже мысли. В голову начали приходить понятия о высоких материях, неведомые до сих пор знания, открытия о природе обыденных вещей. Какого рода были эти открытия?

Вот самое простое для восприятия. Солнце работает, как микроволновка. Мы привыкли думать, что тепло от его раскаленной короны доходит до Земли. Но забываем, что температура в открытом космосе, по утверждениям ученых, около – 273 градусов Цельсия. Никакое тепло не сохранится на протяжении 150 млн километров от Солнца до Земли. Значит, нас разогревает электромагнитное, волновое излучение солнечного света.

Вот о чем задумывается электрик со средне-специальным образованием.

Яков Циперович утверждает: «Теория Дарвина — это абсолютный и полный бред. Человек — космическое существо, привнесенное. И привнесен он на Землю сотни миллионов лет назад. Принято считать, что человечеству 40–50 тысяч лет. На самом деле человеку сотни миллионов лет. Цивилизации погибали и снова возрождались. Древние египтяне имели контакты с пришельцами и были наделены огромными знаниями. Пирамиды — это научные сооружения, они строились не физически, а метафизически, что ли. Все происходило путем телепортации, мысленного воздействия на объекты. У атлантов существовала грандиознейшая цивилизация. Атланты могли летать, обладали способностью к левитации. В человеке заложены совершенно фантастические возможности».

Обладая феноменальными способностями, Яков Циперович, всё же, тоскует по обычному, человеческому сну. Он даже переехал в немецкий город Халле, где есть институт по изучению сна. Но медицина оказалась бессильна. Российские и германские сомнологи только и делали, что разводили руками, но заставить Циперовича спать так и не смогли.

После визита к психоневрологу открылась самая главная тайна всей жизни Якова Циперовича — он не стареет – для него остановилось время.

«У меня ничего не меняется. Для меня будто в том дне, в 1979 году всё застыло», — делится Яков.

«Вот сколько мне лет? — спрашивает он у корреспондента, приехавшего к нему в Халле в 2015 году.

— Ну, 35-40…

— 62! И ни одного седого волоса! Я это заметил на встречах одноклассников. У них морщины, а мне хоть бы хны. 30 лет совершенно не меняюсь.

— Но это же так тяжело — не спать!

— Зато сколько свободного времени! По ночам я читаю. Пишу стихи. Сижу в Интернете. Иногда гуляю. Я уже привык».

Справедливости ради надо сказать, что возрастные изменения Якова Циперовича всё же видны. Но в сравнении со сверстниками он выглядит весьма и весьма молодо. Т.е., видимо, он стареет, но очень медленно.

Неспящий в городе Халле решил лечить себя сам. Он уже изнурял себя физическими упражнениями, пил горстями снотворное – но заветный сон не наступил. Теперь он занимается йогой. По словам Циперовича, это позволяет ему, пусть не заснуть, но добиться состояния транса, нирваны.

Сегодня феномен Якова Циперовича позабыт. Ученым не интересны тайны неспящего и нестареющего человека? А может, кто–то запретил ученым изучать невероятного Циперовича, чтобы они не открыли людям тайну о сверх возможностях каждого человека?