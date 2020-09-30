Обладатель главного трофея НХЛ Сергачев пообещал привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск

Обладатель главного трофея НХЛ, воспитанник «Нефтехимика» Михаил Сергачев пообещал привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск. Об этом он заявил в эфире программы «Вечерний Ургант».

Гостем передачи также стал воспитанник уфимской школы хоккея Андрей Василевский. Хоккеисты вышли на связь со студией дистанционно.

На вопрос ведущего Ивана Урганта, привезут ли хоккеисты кубок в Россию, спортсмены ответили утвердительно. Василевский пообещал привезти награду на родину в Уфу, Сергачев — в Нижнекамск.

При этом хоккеисты напомнили одно из условий НХЛ — во время карантина, введенного в стране по причине коронавируса, кубок перевозить в эту страну нельзя.

решилась судьба главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли. В финальной серии «Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» (4−2). В составе «молний» победителями стали сразу четыре российских игрока — вратарь Андрей Василевский, нападающий Никита Кучеров, а также защитники Михаил Сергачев и Александр Волков. Сергачев к тому же — первый татарстанский воспитанник, который завоевал главный трофей НХЛ.