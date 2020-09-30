Астрологи рассказали, какие болезни будут подстерегать знаки Зодиака в октябре 2020 года

Содержание:

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Октябрь — сезон простудных и инфекционных заболеваний. В 2020 году он совпал еще и с пандемией нового коронавируса. Звезды устами астрологов советуют не перемерзать, не нервничать и беречь свое здоровье.

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Овен

В октябре Овны могут подвергнуться депрессивным настроениям и страдать от вегетативных расстройств или бессонницы. Почти каждый день им может докучать головная боль.

Телец

Тельцы могут сорваться и утратить контроль над своим аппетитом. В результате они рискуют набрать лишний вес, а в придачу — заработать еще и гастрит.

Близнецы

Близнецам в октябре 2020 года лучше не проводить дни и ночи на работе. Они могут подвергнуться эмоциональному выгоранию и бессоннице. Из-за малого количества сна могут начаться проблемы с сердцем.

Рак

Работа и личная жизнь окрасят жизнь Раков негативными эмоциями, может понадобиться помощь психологов. Кроме того, возможны незначительные недомогания, в том числе может беспокоить головная боль и потеря аппетита.

Лев

Львам следует быть осторожными — высок риск подхватить простуду, коронавирус или получить спортивную травму. Поэтому не стоит перенапрягаться во время занятий спортом.

Дева

Девы будут страдать от бессонницы. Также им стоит максимально уделить внимание здоровью своего сердца.

Весы

Чрезмерная занятость на работе — это нагрузка на нервную систему и весь организм в целом. Возможна депрессия на фоне соматического заболевания желудка или сердца.

Скорпион

Скорпионам в октябре 2020 года грозят заболевания ног. Могут болеть суставы или случиться травмы стопы, возможны растяжки сухожилий, переломы. Словом, ноги надо беречь.

Стрелец

Серьезные физические заболевания Стрельцам в этом месяце не грозят, а вот психическое истощение может проявить себя во всей красе. А это уже первый шаг к физическим недугам. Поэтому стоит вспомнить об отдыхе, а если в норму придти не удается, посетить психотерапевта.

Козерог

Козероги склонны к болезням легких и дыхательных путей, они рискуют подхватить коронавирус. Нелишним будет проверить работу печени и при необходимости пропить гепатопротекторы.

Водолей

Водолее в октябре могут страдать аритмией и головными болями. Может усугубиться проблема с лишним весом, даже при упорном соблюдении диеты.

Рыбы

Рыб может поразить недуг, связанный с работой почек. Если не есть много соленого, не употреблять алкоголь и не ложиться поздно, проблем, возможно, удастся избежать.

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