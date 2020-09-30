Спикер парламента Турции поддержал восстановление смертной казни

«Я придерживаюсь мнения, что смертная казнь может применятся за умышленное убийство и сексуальные надругательства, совершенные в отношении несовершеннолетних и женщин», — цитирует его Duvar.

Комментарии спикера прозвучали после того как лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, верный союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил ранее в сентябре, что Турция должна вернуть смертную казнь, поскольку «нет другого варианта борьбы с преступлениями и преступниками, которые ничего не боятся».

«Мы становится свидетелями самых серьёзных преступлений, от которых кровь стынет в жилах, которые не терпит наша совесть и которые выходят за пределы терпимости <…> С открытием парламента Турции 1 октября 2010 года ожидания нашей страны должны быть оправданы консенсусом наших законодатели — убийцы детей, извращенцы, подонки и насильники должны получить заслуженные приговоры», — указал Бахчели в письменном заявлении от 2 сентября.

Издание напоминает, что Турция отменила смертную казнь в 2004 году в рамках своего стремления присоединиться к Европейскому союзу, но правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана неоднократно призывала к восстановлению смертной казни в стране. Этот вопрос особенно остро встал на повестке дня правительства после неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой 15 июля 2016 года.