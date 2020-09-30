Неймар Фото: Globallookpress.com

Нападающий ПСЖ Неймар задолжал испанской налоговой миллионы евро. Об этом сообщает Marca.

Испанская налоговая служба опубликовала список людей, которые к концу 2019 года не уплатили налогов более чем на миллион евро. Задолженность Неймара составила 34,6 миллиона евро. В материале отмечается, что бразилец не выплатил налоги за период с 2013-го по 2017-й, когда он выступал за «Барселону».

В апреле сообщалось, что Неймар и другие футболисты чемпионата Франции с зарплатой более 100 тысяч евро в месяц, могут лишиться половины оклада на фоне пандемии коронавируса. Рекомендации подготовило Министерство экономики и финансов Франции.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из «Барселоны». Трансфер обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро, что сделало Неймара самым дорогим футболистом мира. В прошедшем сезоне форвард сыграл в Лиге 1 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.