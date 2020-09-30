Полнолуние в октябре 2020: когда ожидать и к чему нужно подготовиться

В октябре будет два полнолуния, поэтому стоит ожидать более сильного влияния, чем обычно, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Октябрь в этом году станет уникальным, ведь в нем можно будет наблюдать за двумя полнолуниями. Первое состоится 2 октября и произойдет в знаке Овна. В народе очень часто подобное событие называется Луной охотника, ведь это первое полнолуние, которое происходит после Дня осеннего равноденствия. Наступит полнолуние в 00:07. В эту ночь будет невероятно сильная энергетика, поэтому можно загадывать свои самые заветные желания. Легче всего первое полнолуние перенесут те люди, которые обладают спокойным характером и уравновешенной психикой. Также не стоит переживать тем, кто уже давно определился со своими целями и желаниями. Остальным же стоит подготовиться к возникновению эмоциональных всплесков, которые могут стать причиной возникновения серьезных конфликтов. Подобное может произойти в результате проявления характера и своих амбиций. Поэтому нужно очень осторожно высказывать свое мнение и сделать все возможное, чтобы не возникло конфликтов с близкими друзьями и родственниками. Что нельзя делать 2 октября В полнолуние, которое произойдет 2 октября нужно избегать конфликтных ситуаций и не устраивать разборки с родственниками. Нежелательно употреблять спиртные напитки и посещать громкие вечеринки. Особенно осторожными нужно быть с опасными предметами. Прежде, чем что-то говорить, нужно очень хорошо подумать. Также лучше отложить на потом важные дела или же те ситуации, где нужно хорошо продумывать все детали. Специалисты не рекомендуют брать или давать в долг деньги, не делать крупные покупки и не поддаваться отрицательным эмоциям. Лучше всего этот день провести с близкими людьми, сделать приятные подарки, провести романтическое свидание или же просто побыть самому и разобраться в своих мыслях. Также нужно обязательно загадать желание, которое будет относиться исключительно к одному человеку.