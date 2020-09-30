Турецкие больницы просят скидки и реструктуризацию задолженности американским компаниям

Государственные больницы предложили выплатить свои долги с 18%-ой скидкой, в то время как университетские больницы предложили 6%, сообщает агентство Reuters.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его зять, министр финансов Берат Албайрак, обещали выплатить долг год назад, еще до того, как лира быстро обесценилась, когда задолженность составляла 230 млн долларов, заявил на прошлой неделе посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа назвал комментарии Саттерфилда «крайне неуместными» отметив, что они напоминают колониальный менталитет. Министр заявил, что план выплат уже введён в действие.

Выплаты могут начаться уже во вторник, сообщает агентство со ссылкой на три анонимных источника.

«Вся задолженность будет выплачена после реструктуризации», — рассказал Reuters один из собеседников.

По словам двух других источников, большая часть долга приходится не американским компаниям, а местным.

Председатель Ассоциации работодателей индустрии здравоохранения Турции Метин Демир сказал, что 90% компаний в секторе не могут справиться с 25%-ой скидкой, ссылаясь на проблемы устойчивости.