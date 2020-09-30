Азербайджан заявил, что никогда не ставил вопрос изгнания армян из Карабаха

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Местный житель показывает комнату пострадавшего дома в городе Мартуни (центр Мартунинского района…

Асатур Есаянц/РИА» Новости»

Баку никогда не ставил вопрос изгнания армян из Карабаха, заявил посол Азербайджана в России Поллад Бюльбюль оглы. Об этом пишет РИА «Новости».

«Азербайджан никогда не ставил вопроса изгнания армян из Карабаха. Никогда такой вопрос не поднимался», — сказал посол.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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