Чувствуете напряжение? Вот как октябрьское полнолуние повлияет на ваш знак Зодиака

Полнолуние – время непростое. Будут и тревоги, и повышенное напряжение во всех сферах жизни. Ваша сила – в упорстве. Не сдавайтесь, не бойтесь, идите к своей цели!

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 5 мин. Просмотров 3 Опубликовано 30.09.2020

Когда Луна – активна, это зачастую здорово и способствует переменам. Но при этом следует также соблюдать некоторую осторожность, особенно когда речь идёт о полнолунии. Оно произойдёт в ночь с 1 на 2 октября в знаке Овна, когда Солнце будет находиться в знаке Весов.

Итак, что же сулит это событие в жизни небесных светил каждому из нас, в зависимости от того, кто под каким знаком Зодиака родился?

Овен

В этом году Марс пребывает в ретрограде с 10 сентября по 14 ноября, что не очень благоприятно влияет на вашу личную жизнь. Не исключено, что у вас были ссоры, недоразумения и непонимание с партнёром. Причём доходило даже до мыслей о разрыве.

Не спешите «топить все корабли» и «уходить в новое плаванье». Недовольны чем-то, обижены, разочарованы – сейчас, в Полнолуние, самое время спокойно об этом поговорить. Не исключено, что и вы кого-то обидели. Позвольте энергии Весов направить вас в нужном направлении, чтобы достичь баланса и гармонии.

Телец

Полнолуние – не самый комфортный период для вашего знака, впрочем, как и для других. Тревожно, непонятно, нарастает напряжение. Так почему бы не постараться всё же немного расслабиться? Медитация, физические упражнения, танцы – годятся любые способы и приёмы.

Согласитесь, ведь вы постоянно пребываете в состоянии стресса: беспокоитесь о работе, родных и прочее. А тут – ещё и Полнолуние! Так что сосредоточьтесь на своём духовном начале, прислушайтесь к своему внутреннему «Я». Поверьте, вас ждёт что-то захватывающее!

Близнецы

Не обязательно чем-то жертвовать и отказываться от того, что приносит удовольствие, чтобы всем было хорошо. В конце концов, всем не угодишь! В Полнолуние у вас появится чудесная возможность найти баланс между личным временем и общественной жизнью.

К тому же, когда вам хорошо – всем остальным тоже хорошо! Это ваш уникальный дар – буквально источать счастье и заражать им окружающих.

Рак

Это Полнолуние поможет вам переоценить прошлое. Вы осознаете, что всё пережитое было не зря. Благодаря препятствиям, проблемам и заботам – смогли вырасти. Вы стали сильнее и выносливее. Вы стали решительнее и мужественнее. Так что пришло время для новых проектов.

Дерзайте и пробуйте – всё получится! Звёзды – на вашей стороне!

Лев

Полнолуние в знаке Овна поможет вам мыслить намного масштабнее, а действовать – смелее обычного. Пришло время раскрыть свою внутреннюю креативность. Попробуйте то, чем раньше никогда не занимались, да и не стремились. Или просто позвоните другу, с которым не виделись сто лет. Судьба готовит приятные неожиданности…

Дева

Наконец сможете решить финансовые проблемы, которые мучили вас столь длительное время. Полнолуние – самый оптимальный период для этого.

Также стоит задуматься о том, чтобы установить чёткие личные границы, за которые посторонним – вход воспрещён. Если вы нацелены расти и развиваться, то следует избавиться от людей, которые тянут вас вниз.

Весы

Полнолуние в ноябре 2020 года – это очень важный и определяющий момент в ваших отношениях с близкими людьми. Помните, что иногда компромисс – единственный выход. Особенно, когда ситуация обостряется до края.

Так что подумайте над тем, чтобы найти решение, которое было бы справедливым и уравновешивало бы интересы всех сторон.

Стрелец

Итак, наступает период для вдохновения и радости! Забудьте о проблемах и тревогах, наслаждайтесь и развлекайтесь, – это ваше время. И это касается не только свободного времени или творчества, а и работы. Как только вы сосредоточитесь на удовольствии от всего, что делаете, почувствуете необыкновенный прилив сил.

Самое время завершить начатые проекты – у вас это получится очень удачно.

Козерог

Полнолуние может разбередить ваши прошлые раны и воспоминания, что не может не влиять на нынешний момент. На мгновение забудьте о минувших неудачах и поражениях, забудьте о долгосрочных целях и прислушайтесь, что энергия Полнолуния пытается до вас донести. Как только вы сделаете это, все проблемы решатся практически сами собой.

Водолей

Вы взлетели слишком высоко, надеясь увидеть мир с высоты птичьего полёта. И это прекрасно. Но Полнолуние «попросит» вас снова «заземлиться». Цель: чтобы вы смогли рассмотреть более мелкие детали и ситуации.

Используйте энергию Луны, чтобы выполнить мирские задачи, и тогда вы сможете опять полететь к своим вершинам.

Рыбы

Вы слишком много времени посвящаете отношениям, заботе о близких и друзьях, решению чужих проблем. Нынешнее Полнолуние обязательно напомнит вам, что пора наконец сосредоточиться на себе.

Отношения – это партнёрство двух людей, дорога с двухсторонним движением. И если вы только отдаёте, ничего не получая взамен, стоит ли игра свечей? Речь не только о романтических отношениях. Вам необходимо найти разумный баланс также и в работе, и в семье.

Итак, Полнолуние – время непростое. Будут и тревоги, и повышенное напряжение во всех сферах жизни. Ваша сила – в упорстве. Не сдавайтесь, не бойтесь, идите к своей цели! И тогда Луна будет вашим первым союзником!

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