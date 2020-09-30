Еще одна семья Алтайского края погибла ДТП грузовиком

Легковушка превратилась в груду металла

В Волгоградской области 29 сентября произошло смертельное ДТП с участием легковой иномарки и грузовика. Как сообщает ГУ МВД по региону, в аварии погибли люди, находившиеся внутри Ford Focus, который передвигался с номерами Алтайского края. В соцсетях уточняют, что на авто действительно передвигались жители Алтая.

По информации МВД, 29 сентября примерно в 16:00 на 585 км трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Дубовском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомашины Ford Focus, двигаясь со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель легкового автомобиля, его пассажирка и несовершеннолетний мальчик. Подразделениями МЧС проведено деблокирование погибших. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

В соцсетях уточнили, что за рулем Ford находился 24-летний житель Алтайского края, в авто ехали его супруга и их четырехлетний сын. Пока ребенка вытаскивали из искореженной машины, он еще дышал. Но до приезда скорой мальчик не дожил.

По словам водителя грузовика, который вез картошку, водитель легкового автомобиля внезапно выехал на встречную прямо в лоб тяжелой фуре. Дальнобойщик попытался уйти от столкновения, но дистанция была слишком маленькой. В итоге легковушка буквально превратилась в груду металла.

Напомним, это не первое ДТП в грузовиком, в котором погибла целая семья из Алтайского края.20 сентября на Павловском тракте в Барнауле произошла авария, которая унесла жизни четырех человек. На появившихся кадрах видно, что водитель Toyota RAV4 ехал на большой скорости и с выключенными фарами, в итоге он влетел в «КамАЗ». Позже выяснилось, что он был пьян.