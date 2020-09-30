В «Татнефть Арене» проходит первый масштабный концерт с начала пандемии коронавируса

Сегодня на сцене стадиона «Татнефть Арена» выступает молодая и популярная московская певица Zivert. Это первый масштабный коммерческий концерт в Казани после ограничений в рамках режима самоизоляции.

По оценкам организаторов зал собрал около 3800 зрителей. Здесь соблюдается 70% заполняемость, часть трибун остались пустыми.

Фото: Регина Шафиева

На входе в «Татнефть Арену» всем зрителям измеряли температуру и раздавали медицинские маски тем, у кого их не было. Фан-зона в рамках безопасности разлинована на квадраты, чтобы люди не стояли вплотную друг к другу.