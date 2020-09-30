Как евреи хотели устроить холокост немцам

Сначала они хотели ворваться в зал Нюрнбергского трибунала и просто расстрелять всех подсудимых — ничего большего главные нацисты не заслуживали. Евреев «Накам» раздражал процесс с его дискуссиями о степени вины, юрисдикции и формах ответственности. На иврите «Накам» означает «месть», и месть — всё, чего они жаждали.

После войны евреи десятилетиями мстили нацистам за холокост. Кто-то пополнил ряды охотников за нацистами, другие уничтожали нацизм как идею. Начало этому было положено в 1945 году.

В самую известную группу мстителей, «Накам», вошло около пятидесяти евреев. В основном, это были молодые прибалтийские, белорусские и польские евреи-партизаны и бывшие узники концлагерей. Многие из них потеряли семьи и сами едва выжили в аду.Они видели жестокость палачей и были готовы на всё, они умели обращаться с оружием, ненавидели и жаждали покарать преступников и показать всему миру, что евреи — не овцы на скотобойне, не беспомощные жертвы и не трусы.

27-летний лидер «Накам» Абба Ковнер был сионистом и командиром боевого подполья вильнюсского гетто. Он завербовал первых участников группы и открыл террор против исполнителей холокоста. Участники «Накам» разделились на небольшие ячейки по Европе. То в Германии, то в Италии или ещё где-то находили мёртвых нацистов, которых Ковнер и его товарищи приговорили к смерти.

Своих жертв они расстреливали или казнили иным способом. «Осуждённым» всегда говорили, за что. Обычно преступники в ответ лишь молчали. Еврей родом из Беларуси Хаим Ласков сожалел затем, что «много мы не уничтожили, к сожалению». «Накам» истребил таким образом около четырёхсот гитлеровцев. Но всё это были нацисты далеко не первого ряда — эти бежали или сидели в Нюрнберге.

А. Ковнер. Источник: ruposters.ru

А. Ковнер с соратниками, справа за столом. Источник: novayagazeta.ruОт первоначальной идеи расстрела подсудимых на Нюрнбергском процессе пришлось отказаться — здания суда и тюрьмы слишком хорошо охранялись союзниками. На одном из собраний «Накам» мстители выпивали, и в беседе сама собой родилась безумная, но тут же всеми поддержанная мысль: возмездие по принципу талиона.

Око за око, холокост за холокост. Ковнер с соратниками решили уничтожить несколько миллионов немцев. Друг Ковнера Ицхак Авидов вспоминал: «Это вышло само. Мы сидели за стаканами, и вылетела эта идея, и вдруг она была не в воздухе, а на столе. Мы увидели, что эта идея объединяет нас всех. Все хотели отомстить». Все в «Накам» считали, что если бы Бог существовал, он стёр бы немцев с лица земли, как стёр жителей Содома и Гоморры.

Мстители быстро разработали план — отравить воду крупных немецких городов. Начать решили с Нюрнберга, символа и центра нацистской партии и антисемитских законов, затем собирались то же сделать в Мюнхене, Франкфурте, Берлине и Гамбурге. В то время многие евреи из Европы отправились в Палестину, бороться за создание Израиля, и Абба Ковнер поехал туда, чтобы раздобыть яд.

Ему удалось найти двух химиков, которые снабдили его канистрами с отравляющим веществом (по некоторым сведениям, часть яда спрятали в банки из-под молока). Тем временем его товарищи, владевшие немецким языком, внедрились в водопроводную компанию Нюрнберга под видом сантехников и обслуживающего персонала.

Они точно знали, куда и как следует добавлять яд, чтобы не отравить воду, которая подавалась в расположение союзных войск в городе, а только воду для немцев. Все было готово, ждали только Ковнера.

Ицхак Авидов. Источник: de.wikipedia.org

Й. Харматц, ещё один участник операции по отравлению. Источник: de.wikipedia.org

Однако операция сорвалась. Ковнер погрузился на британское судно, которое следовало во Францию, и на корабле британцы его арестовали. Затем Ковнера на несколько месяцев посадили в тюрьму в Каире.

Сам Абба позже утверждал, что перед арестом успел отправить яд за борт. До сих пор неясно, как его раскрыли. Ковнер был убеждён, что его предали израильские сионисты, которые опасались, что масштабные теракты группы «Накам» дискредитируют Израиль в глазах союзников.

Так или иначе, отравление миллионов немцев не состоялось. Однако останавливаться мстители не собирались, лишь понизили градус кровожадности. Они перешли к плану «Б» — отравить бывших эсэсовцев лагеря немецких пленных «Stalag XIII» под Нюрнбергом. Для этой цели члены «Накам» во Франции добыли мышьяк, а Арье Дистель устроился работать в пекарню, которая поставляла хлеб в лагерь.

Для немцев пекли один сорт, для надзирателей — другой, получше, так что легко было избежать жертв среди американцев. В ночь на 14 апреля 1946 г. Дистель остался на ночь, и когда стемнело, впустил двух сообщников. Они смачивали приготовленный вечером хлеб раствором мышьяка и успели «начинить» таким образом несколько тысяч буханок.

В результате отравилось более двух тысяч пленных, однако американцы всех спасли клизмами и промыванием (по другим данным, не проверенным, погибло четыреста человек, но администрация скрыла этот факт).

Та самая пекарня. Источник: de.wikipedia.org

Обследование пекарни после происшествия. Источник: de.wikipedia.org

После случая в «Stalag XIII» евреи в «Накам» оставили идею отравления немцев. Большая часть группы обратилась к более важному для евреев делу, борьбе в Палестине, и отправилась туда. Позднее они осознали то, что Бен Гурион говорил Ковнеру: убийство миллионов немцев не воскресит убитых евреев.

Абба Ковнер стал впоследствии известным поэтом. Он умел подобрать слова, чтобы распалить жажду мести в своих товарищах в 1945 году, и сумел много лет спустя выразить, что они пережили: «Разрушение было не вокруг нас. Оно было прежде всего внутри нас. Мы не представляли себе, что мы можем и имеем право вернуться к жизни, приехать в Палестину, создать семьи, вставать утром на работу и этим свести счёты с немцами».

Источники

geo.de

novayagazeta.ru

ruposters.ru

Константин Котельников