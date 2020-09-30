Как из Чапаева сделали кумира

Народного кумира и самого известного командира Красной Армии из Василия Чапаева сделал Сталин и советская пропаганда.

До сих пор большинство россиян и даже жителей постсоветского пространства знают имя Чапаева. Он живет персонажем в языковых идиомах и анекдотах. Некоторые помнят по известному фильму, что он был легендарным командиром Красной Армии, при этом вряд ли знают литературные детали его биографии, не читали известного романа, и уж тем более не знают о том, кем же был на самом деле этот Чапаев.

Василий Иванович Чапаев не был крупным советским полководцем и несмотря на личную храбрость не совершал каких-либо исключительных потрясающих воображение подвигов. Как же получилось, что простой командир дивизии времен Гражданской войны стал не только кумиром своего поколения, но и сейчас, по прошествии 100 лет его имя все еще не забыто в современной России?

Картина «Чапаев в бою», 1937 год. TASS

Герой двух войн

Боевой путь Василия Чапаева (настоящее имя — Чепаев) начался на полях Первой мировой войны, в ходе которой он дослужился до звания фельдфебеля и был награжден тремя Георгиевсками крестами. В сентябре 1917 года прямо накануне Октябрьской революции Чапаев примкнул к большевикам.

«Правильного» крестьянского происхождения, обладавший богатым боевым опытом и выдающимися лидерскими качествами, Василий Иванович быстро поднимался по карьерной лестнице в Красной Армии. В ходе бушевавшей в стране Гражданской войны он прошел путь от командира полка до командующего дивизией.

Позже советская пропаганда будет изображать Василия Ивановича лихим кавалеристом. На самом же деле из-за ранения, полученного в ходе Первой мировой войны, Чапаев не мог долго сидеть на лошади и предпочитал автомобиль или мотоциклет с коляской. Да и командовал он отнюдь не кавалерией, а пехотой.

Части 25-й стрелковой дивизии Василия Чапаева во время переправы через реку Белая. TASSВесной-летом 1919 года Чапаев участвовал в боевых действиях против белых армий «Верховного правителя России» Александра Колчака в районе Поволжья и Южного Урала. Большевикам удалось остановить наступление противника, а также взять крупный промышленный центр Уфу. При этом части 25-й стрелковой дивизии, которой командовал Василий Иванович, первыми ворвались в город.

Участвовал Чапаев и в подавлении крестьянских восстаний, направленных против так называемых продразверсток — изъятия у населения излишек хлеба и прочего продовольствия для нужд государства. Об этих подробностях в СССР предпочитали не вспоминать.

Гибель

Василий Чапаев (в центре), 1918 г. Sputnik

Самым таинственным эпизодом биографии Чапаева остаются обстоятельства его гибели. До сих пор неизвестно, как на самом деле погиб легендарный комдив.

5 сентября 1919 года тысяча белых казаков совершили дерзкий рейд по тылам Красной Армии и внезапно атаковали штаб дивизии Чапаева в городе Лбищенск (современное село Чапаев в Казахстане). «Перед рассветом противник подошел к Лбищенску с трех сторон. С четвертой, восточной, протекает Урал.

Телефонные и телеграфные линии связи с войсками и с Уральском были перерезаны. Некоторая часть местных казаков пробралась задворками в Лбищенск, чтобы стрелять с тыла, сеять панику и смерть», — сказано в книге «Чапаев. Очерк жизни, революционной и боевой деятельности», написанной детьми комдива: Александром и Клавдией.

Кадр из фильма «Чапаев». Георгий и Сергей Васильевы/Ленфильм, 1934

Силы красных претерпели страшный разгром: в самом городе погибло 1500 человек, еще 1000 были зарублены в степи или утонули в реке Урал при попытке спастись. Согласно официальной версии, именно так и погиб знаменитый командир — на середине реки его настигла вражеская пуля. Согласно другой версии, раненого Чапаева перевезли на лодке на другой берег, где он и скончался. Есть также мнение, что его взяли в плен и расстреляли. В любом случае, останки Василия Ивановича так и не нашли.

Рождение легенды

Гибель Чапаева не была каким-то экстраординарным событием — на войне гибли не менее известные и занимавшие более высокие посты военачальники. Однако в 1923 году произошло событие, прославившее Василия Ивановича на поколения вперед.

Именно в этом году выходит роман Дмитрия Фурманова «Чапаев» о подвигах бравого комдива. Автор хорошо знал своего героя — он был комиссаром в 25-й стрелковой дивизии.

Василий Чапаев (с повязкой на голове) и комиссар дивизии Дмитрий Фурманов (слева от Чапаева), 1919 г. Sputnik

Интересно, что Фурманов и Чапаев не были лучшими друзьями. Наоборот, у них был серьезный конфликт, вызванный ухаживаниями Василия Ивановича за женой комиссара.

«Я стал Вас презирать всего несколько дней назад, когда убедился, что Вы карьерист, и когда увидел, что приставания делаются особенно наглыми и оскорбляют честь моей жены…» — писал Фурманов Чапаеву: «Ваши прикосновения к ней оставили во мне чувство какой-то гадливости. Впечатление получалось такое, будто к белому голубю прикасалась жаба: становилось холодно и омерзительно…»

Незадолго до резни в Лбищенске Фурманов покинул расположение дивизии (что и спасло ему жизнь). Есть свидетельства, что перед отъездом враги примирились, и тот героический образ Чапаева, который писатель создал в своем романе, служит тому подтверждением.

Для благозвучности Фурманов поменял одну букву в настоящей фамилии Василия Ивановича, сделав из Чепаева — Чапаева. Новая фамилия так прижилась в народе, что была закреплена на официальном уровне. Даже детям комдива пришлось менять документы и привыкать к тому, что теперь их будут называть по-другому.

Всенародный любимец

Кадр из фильма «Чапаев». Георгий и Сергей Васильевы/Ленфильм, 1934На новый, куда более высокий уровень популярности, Чапаева вознес одноименный фильм, вышедший в 1934 году. Он был снят по роману Фурманова, который, скончавшись еще в 1926 году, не дожил до премьеры.

Еще на этапе создания сценария к работе подключился Сталин. Так, он лично внес указание добавить романтическую линию между порученцем Василия Ивановича Петькой и пулеметчицей дивизии Анкой.

«Отец народов» намеренно способствовал созданию культа из погибших героев Гражданской войны. Прославлять тех, кто выжил, было неразумно — они могли стать весомыми конкурентами в борьбе за власть (многие из них вскоре сгинут в период репрессий). От мертвых же никакой опасности не исходило.

Фильм имел ошеломляющий успех. За несколько лет проката в кинтеатрах его посмотрели более 40 миллионов зрителей. Сам Сталин видел «Чапаева» 38 раз.

Худ. Кукрыниксы/Госпланиздат

Во время Второй мировой войны образ Василия Ивановича стал одним из главных в советской пропаганде. На одном из плакатов можно было увидеть его изображение с подписью «Бьемся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева!»

В 1941 году был снят короткометражный фильм «Чапаев с нами», в котором комдиву все-таки удалось переплыть реку Урал. Выйдя на берег, он встречает бойцов Красной Армии периода Второй мировой и обращается к ним с пламенным призывом беспощадно бить врага.

Герой анекдотов

С годами образ Чапаева потерял свое величие. Зрители уже не плакали, когда смотрели сцену с его гибелью.

Игра «Петька и Василий Иванович 2: Судный день». SKIF, 1999

Тем не менее, он прочно закрепился в народном фольклоре: Василий Иванович стал героем многочисленных анекдотов, в которых он постоянно оказывался в комических ситуациях со своим верным порученцем Петькой и Анкой-пулеметчицей. В этом смешливом амплуа он перекочевал и в десяток компьютерных игр.

Образ народного героя использовался и в куда более серьезном виде. Комдив является одним из главных персонажей культового в современной России философского романа Виктора Пелевина — «Чапаев и пустота».