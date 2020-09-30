Подо льдами Антарктиды обнаружены неизвестные науке существа

Специалисты погрузились под лед Антарктиды, чтобы изучить, какие именно существа там живут. Им удалось найти несколько новых видов, которые ранее не были известны науке, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Как правило, на континенте живет примерно 1000 ученых, которые занимаются изучением этого изолированного региона. Некоторые из проектов касались морской жизни рядом с Антарктидой, которая оставалась загадкой на протяжении многих лет. специалисты из Финляндии и Новой Зеландии решили заняться проектом, который получил название «Наука подо льдом». Для того, чтобы получить первые результаты, потребовались недели дайвинга в наиболее доступном для изучения месте, расположенном в южной части континента. Экспедицию возглавил морской эколог Дрю Лорер. Он хотел изучить то, как именно изменение климата может повлиять на существ, проживающих в водах вокруг Антарктиды. Он добавил при этом, что многие организмы являются уникальными, ведь больше не встречаются нигде на планете. Ученым пришлось нырять сквозь толстый слой льда, чтобы изучить морское дно и его жителей. При этом температура воды не превышала отметку в -2 градуса. В результате удалось обнаружить несколько удивительных существ, которые ранее были неизвестны науке. Стоит отметить, что заниматься проектом «Наука подо льдом» специалисты начали еще несколько лет назад. За счет этого ученым удалось зафиксировать, какие именно изменения произошли с морским дном. В этом году эксперты были особенно удивлены. Профессор Дрю Лорер добавил, что морское дно меняется достаточно быстро и причиной этого являются климатические изменения. В скором будущем все может измениться настолько, что от привычной картинки не останется и следа. Поэтому нельзя терять времени и нужно как можно быстрее изучать живущих в водах Антарктиды существ, пока они не исчезли из-за глобального потепления.