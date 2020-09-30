Турция: Пытаться доносить правоту Азербайджана лишь за столом переговоров недостаточно

«Очевидно, что с этими странами решения вопроса невозможно. Эти страны предлагают перемирие, да это правильно, никто не желает столкновений. Но тут нужно понять важную вещь: нельзя относиться в решении этого вопроса с одинаковой позиции правоты и Азербайджана, и Армении», — сказал он в интервью агентству Анадолу, которое цитирует телеграм-канал «Повестка дня Турции».

По словам главы МИД, вопрос прекращения огня возможен при условии немедленного ухода Армении из оккупированных территорий Азербайджана. «Но переговорщики не говорят этого. Они предлагают сесть за стол переговоров. Уже тридцать лет длятся эти переговоры, которые не приносят результатов. И ничего конкретного для решения вопроса они не предлагают», — указал он.

Он отметил, что Турция «спокойным языком пытается донести нашим партнёрам эту информацию». «Но говорить это лишь за столом переговоров недостаточно. Это как обращение к глухому. Поэтому важно вести подобные процессы и за столом переговоров, и на поле боя. Что мы и делаем. И мы уже много раз наблюдали пользу от такого подхода», — заключил Чавушоглу.