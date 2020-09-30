Пожарный гидрант: что нужно знать о специфике

Во время борьбы с такой разрушительной стихией, как пожар в ход идут самые различные механизмы тушения. И практически все варианты ликвидации воспламенения в настоящее время предусматривают наличие таких средств как пожарный гидрант. Он являет собой приспособление водозаборного типа, который активно рассматривается для тушения пожаров и удаления мест воспламенения. По причине того, что такие изделия считаются важным атрибутом механизма пожаротушения, они требуют серьезного ухода.

В зависимости от конструктивного исполнения такого плана системы делятся на Московский и Ленинградский. Первый более востребован по причине выгодной стоимости, прочности и комфорта установки. Однако практика показывает, что большой разницы между представленными системами нет. В качестве материала чаще всего рассматривается сталь, благодаря чему период эксплуатации способен достигать больше восемнадцати лет.

В настоящий отрезок времени есть две разновидности агрегатов – подземные и надземные. Последние устанавливаются над поверхностью грунта с КПА, а первые – непосредственно в колодцы с люками, а колонка перед процессом закачки воды. Самым распространенным считается подземный вариант, потому что доступ к сетям, которые чаще всего проложены под землей, может быть исключительно при наличии гидранта и колонки КПА. Все без исключения установки, которые планируется использовать, должны иметь стойкость к влиянию морозов и предлагать оптимальную скорость пуска. Равно как и отводы стальные, указанные выше изделия особенно популярны на рынке. Перед тем как устройство устанавливать, важно убедиться в том, что на него не оказывают влияния следующие факторы:

высокая степень грунтовой жидкости; лишняя жидкость, которая может стекать; нарушение степени установки клапана; несоблюдение требований использования; неисправность агрегата, при которой могут быть промерзания жидкости, которая находится в стоке.

Об особенностях установки

Монтаж подобного рода системы следует осуществлять по стандартам, которые относятся как к содержанию, так и к вопросам применения. Их нарушение может стать причиной серьезных последствий, важно принимать во внимание в момент установки и последующего использования вариантов пожаротушения. При установочных работах целесообразно ориентироваться на число этажей строения, расход жидкости, который важен для тушения пожара, пропускную способность.

Среди правил по установке и грамотному применению следует отметить такие, как:

водопроводная магистраль обязана предложить нужный объем воды для тушения возгорания; принять соответствующие меры для того, чтобы исключить вероятность возникновения наледи зимой; обеспечить доступ к гидранту – символы должны быть для оперативной ориентации.

Перед тем как использовать указанный элементы следует откинуть крышку, навинтить ее на ниппель, который оснащен резьбой таким образом, чтобы прокладки прилегали достаточно плотно. По всем вопросам выбора следует проконсультироваться со специалистами, которые в указанной области имеют опыт и знания. Только грамотный подход к делу способен гарантировать положительный результат. Для того чтобы выбор не разочаровал, важно обращаться за помощью в компанию, которая имеет соответствующую репутацию на рынке.