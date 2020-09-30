Лавров и Боррель обсудили обострение конфликта в Карабахе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Обе стороны отметили важность немедленного прекращения огня на линии соприкосновения.

Лавров и Боррель также поддержали заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 27 сентября с соответствующим призывом.

«Подчеркнута необходимость незамедлительного и полного прекращения огня, проявления сторонами конфликта и другими странами максимальной сдержанности», — говорится в публикации.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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