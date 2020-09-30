В Минпромторге заявили, что нашли иностранные утюги со встроенной прослушкой

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Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак заявил, что в России нашли иностранные утюги с прослушивающими устройствами, передает РИА «Новости».

По его словам, в обычной, на первый взгляд, технике были обнаружены встроенные микрофоны.

«Пару утюгов мы видели с микрофонами. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи», — рассказал чиновник.

Шпак подчеркнул, что закладки в электротехнике — не выдумка.

Он не уточнил, кем могло быть помещено прослушивающее устройство в утюг.

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