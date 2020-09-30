Мантуров заявил, что Россия уже «проехала» историю с «Новичком»

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Россия уже «проехала» историю с «Новичком», сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Слушайте, ну эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже «проехали» все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то», — ответил Мантуров на вопрос о готовности России предоставить доказательства в ОЗХО об отсутствии «Новичка» в ситуации с Алексеем Навальным.

Россия и США обязаны были ликвидировать свои запасы химоружия в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. Россия ликвидировала свои запасы в 2017 году.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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