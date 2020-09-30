Пашинян заявил о желании выстроить качественно новые отношения с Россией

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Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время…
Александр Астафьев/РИА «Новости»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна стремится выстроить с Россией качественно новые отношения, передает Sputnik.Армения.
Премьер отметил, что в отношениях между Ереваном и Москвой ничего негативного за последние годы не произошло.
Тем не менее, по словам Пашиняна, отношения между любыми странами развиваются динамично.
«Наша цель – это выстраивание отношений нового уровня и качества», — заявил он.
Пашинян добавил, что страны уже двигаются в этом направлении.
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