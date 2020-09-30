Обнаружена частица, которая поможет пролить свет на тайну темной материи

Специалист, который занимается изучением космоса обнаружил гипотетическую частицу темной материи внутри Млечного пути. Исследование ученого по этому поводу и его результаты были опубликованы в научных журналах The Astrophysical Journal Letters и Physical Review Letters, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Принято считать, что темная материя связывает между собой галактики. При этом ученые не знают ни одного способа, с помощью которого можно было бы обнаружить или же хотя бы примерно измерить темную материю. Такое название она получила из-за того, что не может отражать и излучать свет. Кроме того, скорее всего, она не взаимодействует ни с одной известной на сегодняшний день формой излучения. В то же время специалисты утверждают, что около 27% массы нашей Вселенной составляет именно темная материя. Фото мaгнeтapа PSR J1745-2900Многие ученые на протяжении долгого времени пытались отыскать ее следы во Вселенной. Не стал исключением и профессор Джереми Дарлинг. Охоту за темной материей ученый проводил на космическом теле, получившем название PSR J1745-2900. Данный объект является коллапсирующей звездой, которая обладает невероятно сильными магнитными полями и вращается вокруг центра Млечного пути. Профессор некоторое время назад начал уверять, что ему удалось обнаружить самый лучший детектор темной материи, который известный на сегодняшний день.Ученый в своем исследовании использовал данные, полученные с помощью телескопа. Он надеется в скором времени увидеть, как слабые сигналы темной материи превращаются в свет. На данный момент никаких положительных результатов получить не удалось, но профессор считает, что его исследование может применяться специалистами по всему миру, чтобы отслеживать необходимый аксион.