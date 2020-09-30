Барнаульское Динамо может заработать более млн рублей трансфер своего воспитанника Спартак

Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» направил запросы в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы получить выплаты за трансфер нападающего Александра Соболева в московский «Спартак». Как сообщает ТАСС, за своего воспитанника барнаульская команда может получить 5,2 млн рублей.

Барнаульское «Динамо» сообщило, что «Спартак» готов заплатить за Соболева нынешнему юрлицу клуба порядка 1,8 млн рублей. В команде отметили, что спортсмен занимался по их системе с шести до 18 лет. При этом у «сине-белых» имеются вопросы к порядку расчета, поскольку на деле они могут выручить больше с данной сделки.

В «Спартаке» пояснили, что проблема связана с реорганизацией барнаульского клуба. Дело в том, что ранее существовавшее ООО ФК «Динамо-Барнаул» должно получить за подготовку Александра Соболева 3,324 млн рублей, а нынешняя АНО ПФК «Динамо-Барнаул» — 1,868 млн рублей. Владельцам команды необходимо подтвердить, что эти две организации являются одной. В иной ситуации первый платеж уйдет в РФС.

Напомним, что «Спартак» выкупил нападающего Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов» в мае текущего года. До этого он играл за «красно-белых» на правах аренды. Стоимость выкупа не раскрывается, однако аренда составляла 500 тысяч евро. В соглашении также было прописана сумма выкупа прав на футболиста 4,5 млн евро, писал «Спорт-Экспресс».

Как сообщалось ранее, тренер национальной сборной Станислав Черчесов призвал Александра Соболева на три следующих матча.