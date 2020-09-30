Медики волинської лікарні, які працюють з хворими на Covid-19, з травня не отримують доплат

У Рожищенській центральній районній лікарні перевірили факти невиплати надбавки медикам та іншим працівникам медзакладу, які борються з COVID-19.

Як повідомляє управління Держпраці Волині, інспекцію провели через звернення громадян, інформує «Суспільне».

Працівники Рожищенської центральної районної лікарні надбавки за роботу з хворими на коронавірус з травня до серпня цього року не отримували.

ЦРЛ є госпітальною базою для надання медичної допомоги хворим гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівники Держпраці з’ясували, що Національна служба здоров’я України ще 25 травня уклала договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Цей договір діяв із 1 до 30 квітня цього року.

Після цього договір-угоду із Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги волинська лікарня з НСЗУ не поновлювала, що призвело до відсутності виплат.

Як повідомив у коментарі Суспільному головний лікар Рожищенської ЦРЛ Віктор Редзій, медичний заклад отримав кошти для виплати доплат медикам лише в квітні цього року, адже тоді був підписаний одноразовий договір.

«Доплату в квітні отримали медичні працівники, які були залучені в лікуванні COVID-19: 31 медичний працівник», – повідомив очільник закладу.

Станом на вересень, зі слів Віктора Редзія, лікарня подала заявку на отримання коштів до Національної служби здоров’я України.