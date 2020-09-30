Кристина Асмус закрутила роман с 69-летним режиссером Алексеем Учителем?

На слухи об отношениях с экс-супругой Харламова отреагировал сам режиссер.

В Интернете уже не первый день ходят слухи о романе актрисы Кристины Асмус с 69-летним режиссером Алексеем Учителем. Якобы месяц назад пару видели вместе в ресторане Maritozzo на Патриарших прудах. После ужина они уехали на одном автомобиле. Позже стало известно, что Кристина снялась в новой работе Учителя «Китобой» в весьма провокационной роли. Экс-супруга Гарика Харламова сыграла роль вебкам-модели. Как утверждают Telegram-каналы, снова раздеться перед камерой ее уговорил режиссер.

Алексей Учитель в интервью Telegram-каналу «Звездач» прокомментировал слухи об отношения с 32-летней артисткой.

«На Патриарших прудах может я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь», — заявил Алексей Ефимович.

Также режиссер высказался о новой провокационной роли Асмус в фильме «Китобой». Он не понимает, почему многие осуждают актрису.

«Там все довольно целомудренно. Ничего такого нет. Наоборот, для ее биографии кинематографической это было правильно, разумно», — считает Учитель.

Напомним, что 69-летний режиссер более 10 лет был в серьезных отношениях с 36-летней актрисой Юлией Пересильд, ради которой он оставил супругу. Звезда фильма «Битва за Севастополь» родила от Алексея двух дочерей — Машу и Аню. В том, что отцом девочек является известный режиссер, Юлия призналась только в 2017 году, а до этого Учитель называл тайную избранницу своей музой.

В то же время СМИ говорят о романе Пересильд с миллиардером Романом Абрамовичем. После фестиваля «Кинотавр» появилась новая информация о том, что актрису на мероприятии сопровождала охрана Абрамовича. Правда, и Юлия, и пресс-служба компании бизнесмена это отрицает.

Что касается Кристины Асмус, то она официально свободна. 22 июня она вместе с шоуменом Гариком Харламовым объявила о разводе. Инициатором стал Харламов. Пара опровергла информацию о том, что причиной расставания стало участие актрисы в постельной сцене фильма «Текст», однако как рассказали в окружении телеведущего, Гарик пережил сильный стресс из-за травли жены. Сама Асмус заявляла, что больше не согласился на съемки в откровенной сцене, которая кардинально изменила мнение зрителей об актрисе.

«Хватит с меня таких сцен. Для меня сейчас это большой моральный выбор в жизни. Меня зацепило не создание фильма и не реакция зрителей на него. Меня зацепило восприятие меня: оно меня раздражает просто. Эта борьба и доказательство себя в этой жизни, в профессии, в семье, среди своих друзей, своих коллег… До сих пор», — говорила, не сдерживая слез Кристина.

Поклонники ожидали, что Харламов и Асмус воссоединятся на школьной линейке — в этом году их дочь стала первоклассницей. В итоге 7-летнюю Настю отвел в школу только отец. Кристина Асмус не смогла прилететь в Москву из-за съемок реалити-шоу в Геленджике.