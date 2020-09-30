Назначен новый министр образования и науки Татарстана

Министром образования и науки Татарстана стал Ильсур Хадиуллин, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя министерства. Об этом сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

Ильсур Хадиуллин

«БИЗНЕС Online» в конце августа называл Хадиуллина среди возможных кандидатов на пост главы минобрнауки. Позднее информацию о его назначении подтвердил источник издания.

Профессиональная биография Ильсура Гараевича связана со школой. По специальности он учитель биологии и химии. В 1990-е годы руководил казанской школой №71 и гимназией №155. После этого, с 1997-го, в течение пяти лет был первым заместителем министра образования и науки РТ Фариса Харисова, а в 2002-м ушел на должность первого зампредседателя исполкома всемирного конгресса татар. Затем, до 2007 года, возглавлял Институт развития образования РТ, после чего ушел на должность начальника управления образования Казани.

Напомним, бывший министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов в середине сентября стал исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.