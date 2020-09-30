Албайрак: Курс лиры находится в руках Турции, её стоимость не так уж важна

Комментарии Албайрака прозвучали после того как во вторник в Анкаре он представил журналистам новую трёхлетнюю экономическую программу правительства, сообщает T24.

«Курс обмена для меня не важен, я не смотрю на него. Наша обрабатывающая промышленность сильна. Обменный курс теперь в наших руках», — отметил он.

Напомним, что лира во вторник лира упала до рекордного минимума в 7,8542 за доллар, в результате чего потери национальной турецкой валюты в этом году составили около 24%.

Вместе с тем на презентации Албайрак сделал прогнозы по экономическим показателям, включая рост, инфляцию и безработицу.

По словам министра, в этом году правительство ожидает экономического роста на 0,3% и замедления инфляции до 10,5% в декабре с 11,8% в прошлом месяце. Турция рассчитывает свой экономический рост, используя обменный курс лиры к доллару.