В партии Зеленского снова предложили переименовать Россию

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украине следует на государственном уровне переименовать Россию в «Московию». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам парламентария, каждая нация сама принимает решение о том, как называть своих соседей.

В качестве примера Потураев привел название Германии в русском, французском и украинском языках.

«Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – «Германия», а мы – «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?» — задался вопросом Потураев.

При этом телеведущая назвала его предложение унизительным, что вызвало у депутата возмущение.

«Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия и не обижались», — сказал Потураев, сославшись на «документы».

Ранее Потураев уже заявлял о том, что Россию нужно переименовать в «Московию».

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