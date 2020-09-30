Макрон назвал опасными и необдуманными заявления Турции по Карабаху

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Olivier Matthys/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал «воинственные» заявления Анкары в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

«Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными», — сказал глава республики.

Он также подчеркнул, что эти шаги Анкары вызывают в Париже беспокойство, так как «по сути избавляют от скованности в действиях Азербайджан».

Макрон обратился к Армении с обещанием, что Франция будет бдительно относиться к ее народу и суверенитету, а также не допустит заявлений, способствующих эскалации ситуации.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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