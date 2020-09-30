Грузия предложила провести переговоры Еревану и Баку по Карабаху в Тбилиси

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David Mdzinarishvili/Reuters

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил Армении и Азербайджану провести переговоры по Карабаху в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В наши общие интересы входит то, чтобы как можно скорее был установлен мир в регионе. Грузия готова в любом формате способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога», — заявил он.

Глава кабмина добавил, что из-за противостояния Баку и Еревана создана тяжелая ситуация, а приостановления военных действий и возобновления диалога не происходит.

Гарахия добавил, что грузинская сторона еще раз призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных участников максимально использовать свои возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога.

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