Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился жителям региона больничной палаты

Находящийся на лечении в Краевой клинической больнице с двухсторонней пневмонией губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к жителям региона в Instagram. Он рассказал о своем самочувствии, поблагодарил за поддержку и призвал подписчиков соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться коронавирусом.

Глава региона записал видео прямо в больничной палате. Он сообщил, что его состояние немного улучшилось и появились силы обратиться к подписчикам. «Во-первых, хотел сказать искренние слова благодарности за те без преувеличения тысячи слов поддержки, которые в мой адрес пришли по всем каналам связи – и по открытым, и по закрытым, и напрямую, и опосредованно… Это очень сильно помогает и поддерживает. Вместе с лекарствами и вместе с работой врачей это приводит к тому, что лечение будет идти в правильном направлении. Так что спасибо вам огромное. Я думаю, что наше внимание друг к другу нужно всем тем людям, которые оказались в тяжелом или трудном положении», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в крае сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом, и система здравоохранения ищет возможности перестроиться и мобилизовать возможности на борьбу с болезнью. «Уже на этой неделе дополнительные 500 коек наши учреждения открыли для того, чтобы принимать больных с внебольничной пневмонией, ковидных больных. До конца недели скорее всего еще около 500 коек будет развернуто. Таким образом, около 3 тысяч коек будет функционировать», — отметил Виктор Томенко. Глава региона обратил внимание, что болезнь протекает таким образом, что если сначала она отличалась сравнительно легким течением, то сейчас у многих протекает в сложной форме, в которой необходимо врачебное наблюдение, медицинский уход и специальные процедуры. Поэтому и необходимо увеличить количество коек.

Губернатор обратился с просьбой к жителям региона. «Сейчас напряженной этап, пандемия идет на второй круг, поэтому очень внимательно продолжайте профилактировать все, что связано с этой болезнью и этой инфекцией. По-максимуму использование масок там, где чувствуете большое скопление людей, особенно внутри помещений, на остановочных пунктах. Маски, социальная дистанция, мойте руки, без необходимости не лезьте в людные месте. В конечном итоге профилактика нужна, лучше себя поберечь. Внимательно следите за своим состоянием, своих близких и родных, будьте внимательны со старшими, помогайте им, точно так же, как и малышам», — напомнил Виктор Томенко.

В завершение он передал привет всем жителям региона и пожелал им здоровья. «Всем, кто сейчас приболел – скорейшего выздоровления. Всем, кто себя чувствует хорошо – продолжать так себя и чувствовать, но обязательно профилактировать, обязательно следить за собой, ограничивать возможность заражения инфекцией. Желаю всем вам успехов и удачи», — подытожил губернатор.

Напомним, что 22 сентября Виктор Томенко получил положительный тест на COVID-19. Глава региона изначально изолировался дома. Несмотря на температуру, он продолжил работать удаленно. 27 сентября губернатора Алтайского края госпитализировали с двухсторонней пневмонией. В официальном комментарии правительства было указано, что в настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный.