Требовали доказать, что «Ж»: краснодарская спортсменка пожаловалась на унижения в аэропорту

Анна Тураева является чемпионкой мира и Европы по пауэрлифтингу.

С необычной просьбой обратились в московском аэропорту к Анне Тураевой. Шестикратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы по пауэрлифтингу вынуждена была дважды доказывать, что она женщина. О неприятном инциденте в аэропорту столицы, где она совершала пересадку из Санкт-Петербурга в Краснодар, Тураева написала на своей странице в Instagram.

«Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произошёл со мной вчера. Я имею твёрдый характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано «ж». Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели.

При этом я не позволила себе ни малейшей грубости и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данном ситуации», — пишет Анна.

Одним словом, девушке было обидно и страшно, как будто «я преступница или еще того хуже».

«Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации», – возмутилась чемпионка.

В то же время Тураева утверждает, что ей все-таки удалось сохранить спокойствие, благодаря своему твердому характеру, а вот волнует ее судьба других попавших в аналогичную ситуацию.

Фолловеры поддержали девушку, называя поведение сотрудников авиапорта «ужасом».

«Да ты вообще красотка! Так держать», «К сожалению в нашей стране очень много некомпетентных людей, которые, пользуясь своим положением, ведут себя как будто они боги. Но бумеранг никто не отменял! Вы крутая! А они нет!», «Мы всегда вас поддержим», «Анна, вы молодец, что говорите об этом! На хейтеров даже не обращайте внимание- им узколобым не понять», — комментировали подписчики.

А были и те, кто искренне удивлялись, почему чемпионка обиделась на сотрудников аэропорта. «Ну а как хотели то…По паспорту — Ж…по внешности -М…Как вас по документам определить?» — оправдывали проверяющих пользователи.

А кто-то усмотрел в посте с жалобой пиар, так и прокомментировав: «… во всем вижу прекрасную сторону, черный пиар всегда работал на 300% лучше белого»,

«Уже второй пост на ту же тему. Отличный пиар-ход».

Надо отдать должное сотрудникам аэропорта, они принесли свои извинения чемпионке, как сообщает «Блокнот Краснодар». Хотя с кем им только ни приходится сталкиваться во время работы. То подвыпившая пара отберет рацию у полицейского в Домодедово, чтобы почувствовать себя блюстителями порядка.