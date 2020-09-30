Польза пилинга для лица

На коже постоянно скапливаются омертвевшие клетки, которые проявляются в виде шелушения и неровного рельефа. Эти признаки говорят о том, что необходимо записаться на пилинг для лица.

Пилинг помогает добиться следующих результатов:

— способствует отшелушиванию омертвевших клеток;

— стимулирует обновление кожи и выработку коллагена;

— улучшает кровообращение;

— уменьшает глубину морщин;

— очищает поры;

— борется с пигментными пятнами.

Не стоит чрезмерно увлекаться этой процедурой. Всё хорошо, когда в меру. Частое применение пилинга может привести к тому, что кожа будет пересушенной, а защитный слой будет стираться.

В зависимости от глубины воздействия на кожу, можно выделить следующие виды пилинга:

— поверхностный, убирает ороговевший слой и выравнивает микрорельеф кожи;

— срединный, способствует омоложению кожи и сглаживает следы рубцов;

— глубокий, помогает убрать пигментацию, рубцы и морщины.

После поверхностного пилинга умыться можно будет через 24 часа, когда появится ощущения стянутой кожи, лицо при этом будет блестящим, будто его обтянули тонкой плёнкой. После срединного умыться можно через 48 часов, лицо до этого времени может покрыться тонкой корочкой или плёнкой.

По способу воздействия пилинги могут быть:

— механические;

— химические;

— аппаратные.

Рисковать своим здоровьем и выбирать самому какие-то составы и средства для пилинга не рекомендуется. Лучше довериться опытному специалисту, который, учитывая тип кожи, состояние здоровья и возраст, подберёт лучший способ, чтобы очистить кожу и при этом получить максимальный омолаживающий эффект.

Для некоторых категорий людей пилинг не рекомендуется и даже противопоказан:

— людям со смуглой кожей;

— беременным и кормящим женщинам;

— людям, у которых есть герпес и другие кожные заболевания;

— людям, у которых аллергия на компоненты, используемые для пилинга;

— людям с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

— людям с онкологическими заболеваниями.

Если процедура проведена правильно, использовались только качественные препараты, то риск осложнений минимален, а эффект и польза существенны.