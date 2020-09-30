У Луцьку вантажівка з деревиною зіткнулась з легковиком

У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого сталася аварія.

Про це журналістам Волинь infa стало відомо з власних джерел.

Як зазначають очевидці, автопригода сталася 30 вересня приблизно о 11:00, навпроти будівлі Генконсульства Республіки Польща у Луцьку, поблизу території КП «Луцькводоканал».

Легковик Volkswagen Passat зіткнувся з вантажівкою, навантаженою деревиною.

Внаслідок аварії легковик зазнав механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не повідомляють. На місці працювала патрульна поліція. Також інформують, що на шляхопроводі через аварію був затор.

Деталі – згодом.