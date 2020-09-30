Единороссы Республики Алтай могут поддержать обсуждение вопроса недоверии главе региона

Депутаты Госсобрания Республики Алтай, которые намерены созвать внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о выражении недоверия главе региона Олегу Хорохордину, уверены, что им удастся привлечь новых подписантов под своим заявлением. Об этом «Банкфаксу» рассказал лидер фракции КПРФ и один из подписантов Виктор Ромашкин. Так в инициативной группе парировали информацию близких региональному правительству источников о том, что один из избранников, поставивших подпись, отозвал ее. Фактически анонс Ромашкина можно расценивать как подтверждение раскола во фракции «Единой России» по данному вопросу и дополнительное указание на шаткость позиций Хорохордина.

29 сентября лидер объединения независимых депутатов Аскар Тулебаев выступил с заявлением о проведении внеочередной сессии, на которой должен быть рассмотрен вопрос о выражении недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину. Под соответствующим обращением в парламент подписалось 14 человек: фракции КПРФ и независимых депутатов в полном составе и единственный справедливоросс в парламенте Александр Груздев. При этом, согласно Конституции республики, с такой инициативой может выступить не менее трети народных избранников в Госсобрании, то есть как раз 14 человек.

30 сентября стало известно, что свою подпись отозвала коммунистка Елена Цуприкова. Местные издания приводят ее мотивацию: подписной лист ей будто бы подсунули, даже толком не ознакомив с содержанием. На самой сессии она отсутствовала. Поскольку число подписантов таким образом становится менее 14 человек, то и созыв внеочередной сессии для выражения недоверия Хорохордину отменяется, считают алтайские СМИ.

В то же время Виктор Ромашкин объяснил «Банкфаксу», что к подписи Цуприковой не может быть претензий, а процедура отзыва не регламентирована. Депутат действительно отсутствовала на сессии из-за смерти родственника. Однако к ней выезжал человек, который и доставил ей подписной лист в Турочак. Лист не был пустым, из чего Виктор Ромашкин делает вывод, что Цуприкова была явно осведомлена о содержании обращения. «Мы ее пока не видели, телефоны у нее отключены. Думаю, когда она приедет, мы разберемся. Тем более, что она как член партии обязана подчиниться общему решению», — сказал коммунист. Отметим, что Цуприкова действительно избрана по партийному списку КПРФ и обязана подчиниться фракционной дисциплине.

Что до причин, по которым Елена Цуприкова могла изменить решение, то Виктор Ромашкин считает возможным вариант с давлением на депутата. Лидер фракции сообщил, что коммунистку, которая работает в бюджетной организации, будто бы «убедил» глава Турочакского района Виктор Осипов по указке регионального правительства. Осипов якобы на машине привез Цуприкову в столицу региона, где та заявила парламенту об отзыве подписи.

Ромашкин на текущий момент не считает отказ своей коллеги окончательным по вышеизложенным причинам. Впрочем, коммунист не слишком переживает за судьбу инициативы. Если отзыв подписи Цуприковой все же будет принят, коммунист рассчитывает найти других сторонников. Он выразил уверенность, что таковые найдутся. «После того, как наша позиция прозвучала, даже те, кто не подписывался, поняли, что на самом деле Курултай набирает вес. Сегодня вместо нее люди готовы поставить подписи. Пока вопрос не стоит так, что она однозначно отозвала свою подпись. Но если это все же случится, то я думаю, что мы найдем людей, которые проголосуют за созыв сессии. Мы изначально и умышленно не стали ставить вопрос о привлечении единороссов в число подписантов, поскольку у них есть своя партийная дисциплина. Но раз уж сейчас они сами нарушили этот паритет [якобы оказав давление на коммунистку], то мы тоже можем идти в их фракцию и убеждать людей, что внеочередная сессия нужна. Я уверен, мы найдем того, кто подпишет», — сказал лидер алтайских коммунистов.

Ромашкин выразил надежду, что депутатам все же удастся заставить главу региона считаться с мнением парламента и вместе работать над острыми проблемами в республике, а не имитировать благополучие. Из речи собеседника следует, что вопрос о выражении недоверия губернатору на данный момент поднимается именно с этой целью. Отметим, что наблюдатели также предполагают схожий мотив конфликта: на протяжении многих сессий Олег Хорохордин демонстрировал поведение, которое в Госсобрании воспринимали как неуважительное, и теперь алтайский парламент намерен показать свою силу и самостоятельность.

Отметим, что результаты голосования по согласованию назначения Динары Култуевой на должность «социального» зампреда правительства Республики Алтай также красноречиво указывают на раскол среди местных единороссов, на который указал Ромашкин. За согласование отдали свои голоса 13 депутатов, против – 25, один бюллетень оказался недействительным, при том, что 24 народных избранника в парламенте состоят в «Единой России». Очевидно, что политика Хорохордина вызывает недовольство не только у оппозиции, но и у некогда лояльных правительству представителей местных элит.