Поймать за 8 дней: задержаны особо опасные преступники, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане

ФСИН опубликовал видео задержания.

Все шесть заключенных, сбежавших из колонии строго режима в пригороде Махачкалы (Дагестан), задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии. Об этом сегодня сообщает главное управление МВД по Дагестану в своем аккаунте Instagaram.

Особо опасные преступники, отбывающие наказание за убийство и незаконный оборот наркотиков, совершили побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября. Преступники сделали 50-метровый подкоп на территории цеха, где заключенные занимались производством настольных игр (нарды, шашки, шахматы). Вся подготовка к побегу велась почти год.

Сразу же после побега был сотрудники Следственного комитета задержали мастера производственного участка, на территории которого злоумышленники смогли вырыть подкоп. Следователи считают, что он незаконно пускал в цех заключенных, в результате чего те и смогли организовать побег. Мастеру предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Помимо мастера задержан был еще и родственник одного из заключенных. По версии следствия, именно он обеспечил беглецов необходимым материалом для подкопа и сооружения тоннеля под стеной, благодаря которому побег удался, уточняет «Регнум». ФСИН опубликовал видео с задержанием.

ФСИН опубликовал видео с задержанием всех беглецов.

По данным LIFE, именно на границе с Калмыкией был обнаружен брошенный автомобиль, в котором нашли биоматериалы и обувь четверых беглецов. Следователи предположили, что где-то здесь преступники сделали привал, чтобы сменить автомобиль и запастись продовольствием.

К слову сказать, заключенные в Дагестане уже не раз устраивали побеги. Причем один из них сбежал весьма экзотическим образом — через окошко для подачи пищи. Хотя случаются и курьезы. Так, в Якутии попытка побега завершилась неудачно для двух заключенных. То ли свобода вскружила голову, то ли навыки утратили, но не пристегнулись, попали в ДТП и разбились насмерть. А отсидели бы срок, глядишь и живыми б вышли.