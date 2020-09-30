В Зеленодольске убили 35-летнего таксиста. Его коллеги проехали колонной по городу

Троих подростков в Зеленодольске задержали по подозрению в убийстве 35-летнего таксиста. Возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетние частично признали вину.

Сообщения о розыске 35-летнего мужчины из Зеленодольска появились в социальных сетях 28 сентября. Женщина, которая представилась сестрой пропавшего, рассказала, что вечером 27 сентября он сошел с линии такси, но домой так и не вернулся. Дозвониться до мужчины не удалось.

Таксиста обнаружили вечером того же дня в багажнике автомобиля Vortex Tingo, который стоял в лесопосадке недалеко от улицы Машиностроителей. На теле эксперты нашли признаки насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Вину злоумышленники признали частично», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Следствие вскоре обратится в суд с ходатайством о заключении подростков под стражу. Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая экспертизы. СК выясняет роль каждого задержанного в совершении преступления. Расследование продолжается.

Судя по информации в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», сегодня таксисты в Зеленодольске проехали колонной по улицам с включенными сигналами. «Провожают в последний путь Александра», — написал один из комментаторов.