Оппозиция Турции: Албайрак институционализировал ложь

Селим Темурджи, пресс-секретарь Партии будущего, основанной бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, заявил в серии твитов, что Албайрак рассказал о том, «как ложь была институционализирована в управлении».

Албайрак не признал своей неудачи и не извинился перед нацией, сказал Темурджи, в то время как лира упала до рекордно низкого уровня 7,85 по отношению к доллару. «Все знают, что он обанкротил экономику Турции, что ни одна из объявленных им цифр не верна. Все знают, что ничто не станет лучше в этой стране, пока (Албайрак и те, кто держит его там) не уйдут», — написал он.

Вместе с тем лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу также отреагировал на заявления Албайрака «Они, должно быть, вне себя от горя, что упустили Нобелевскую премию по экономике», — указал он в своём Twitter.

Кылычдароглу указал на высокую безработицу, резкий рост курсов доллара и евро и падение инвестиций. «Турцией не управляют, Турция рассыпается», — сказал он.

Лидер правоцентристской «Хорошей партии» Мераль Акшенер заявила, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в течение многих лет выступала с повесткой о грандиозных целях к столетию Турции, «но сегодня признала с новой экономической программой, что цели 2023 года были мусором. «Жаль только, что у нашей нации нет мечты», — написала она.

Акшенер поделилась цифрами, показывающими несоответствие между целями, объявленными в манифесте ПСР 2011 года, и пересмотренными, объявленными во вторник, причём фактические значения и проценты несоответствия также показаны.

«V-образные мечты зятя», — сказал экономист Мустафа Сонмез, имея в виду рост валового внутреннего продукта, объявленный Альбайраком на 2020 год, и его прогноз на 2021 год — 0,3% и 5,8% соответственно.

Новая программа «фокусируется на росте, основанном на увеличении занятости», заявил председатель Стамбульской Торговой палаты Шекиб Авгадич, которого цитирует Güneş. Высокий потенциал Турции стал ещё более заметным в связи с грядущими великими глобальными переменами, добавил он.

Председатель турецкого Союза торговых палат (TOBB) Рифат Хисарджыклыоглу сказал, что эта программа «создала волнение и (подняла — ред.) моральный дух для нашего частного сектора с высокой целью роста».

Председатель совета по внешнеэкономическим связям Наиль Олпак отметил, что приоритеты программы определены правильно.

«Мы не должны так легко забывать, что границы были закрыты, торговля была более трудной, производство было неспокойным, и весь мир видел рекордную безработицу. За исключением второй волны пандемии, я считаю, что мы закончим 2020 год с положительным ростом, как это видно в программе, в отличие от многих развитых стран», — сказал президент Стамбульской товарной биржи Али Копуз.

В свою очередь генеральный секретарь Ассоциации предпринимателей анатолийских львов (ASKON) Орхан Айдын заявил, что «новый экономический пакет — это программа со стратегическим анализом».