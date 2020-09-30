Зеленский уволил замглавы украинской делегации в Контактной группе по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский, июль 2020 года

РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

В документе указывается, что Фокин отступил «от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо», — говорится в заявлении.

В офисе Зеленского также отметили, что работа украинской делегации в контактной группе будет продолжена «на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины».

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