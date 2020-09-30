Новый правитель Кувейта официально вступил на престол

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Mohammad Hamed/Reuters
Новый эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах официально вступил на престол в среду, 30 сентября, после того, как он принес присягу перед Национальным собранием. Об этом сообщает Kuwait News Agency.
Во время церемонии он пообещал сохранить и защитить Кувейт.
83-летний Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал эмиром после шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, который умер накануне в возрасте 91 года.
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