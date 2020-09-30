Тихановская начала формировать теневое правительство Белоруссии

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Reuters

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская начала формировать теневое правительство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Отмечается, что она назначила известного белорусского юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека. Кроме того, экономист Алесь Алехнович был назначен представителем по экономическим реформам.

По словам Тихановской, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимен и «больше не справляется со своими задачами».

«Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества», — заявила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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