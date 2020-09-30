В Барнауле статусная иномарка попала трамвай заколдованном переезде

Очередное ДТП произошло на пересечении улиц Анатолия и Радищева в Барнауле. Кроссовер пытался переехать через трамвайные пути, но водитель не обратил внимание на знаки и не был достаточно внимателен, и в итоге угодил под многотонное транспортное средство. В аварии никто не пострадал, однако любопытно, что схожие инциденты на этом перекрестке происходят регулярно.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте», водитель легкового автомобиля просто не заметил трамвай. На опубликованном видео можно заметить, что иномарка бойко едет прямо на пути, несмотря на знак «Стоп», и не тормозит даже перед приближающимся трамваем. Водитель успел отреагировать лишь в последний момент, но от столкновения это его не спасло.

На записи видно, как мужчина выходит из автомобиля и озадаченно осматривает повреждения, а затем что-то кричит вышедшему работнику МУП «Горэлектротранс». Вероятно, водитель не посчитал себя виноватым в столкновении, хотя даже при прочих равных для него должно было действовать правило «помеха справа». Что любопытно, автомобилям на этом участке разрешено двигаться только по улице Радищева, возможно, это притупляет их внимательность.

В соцсетях комментаторы с иронией отнеслись к этому ДТП. «Трамвай ехал, крадучись, кустами… а потом как выпрыгнет внезапно!» — шутят пользователи. «Для кого знак STOP, но только не для этого игнора, результат на лицо», — указывают участники обсуждения на явное нарушение. «Такое ощущение что водитель авто реально думал, что трамвай обязан пропустить по ПДД», — удивляются отдельные горожане. «Ну да, теперь только крыльями махать… Клювом-то не надо было щелкать», — оценивают пользователи реакцию водителя.

Отметим, что на переезде часто происходят ДТП. Так, в феврале 2020 года легковушка, за рулем которой был мужчина в полицейской форме, тоже угодила под трамвай. Разница лишь в том, что по утверждению пользователей, на указанном участке был сильнейший гололед, поэтому легковое авто просто не смогло затормозить. Другие заявляли, что следовало выбрать другую стратегию нежели просто давить на педаль тормоза, и тогда происшествия можно было бы избежать.