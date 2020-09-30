На те же грабли: порнозвезда заявила о групповом изнасиловании на яхте в Геленджике

В 2014 году Лола Тейлор уже становилась жертвой группового изнасилования: над ней надругались интернет-знакомый, к которому она пришла сама, и его друг.

Жительница Тюмени Любовь Бушуева, она же известная порнозвезда Лола Тейлор, рассказала журналистам, что ее вместе с подругой Эмили избили и изнасиловали на отдыхе в Геленджике (Краснодарский край).

По словам Лолы Тейлор, в ночь с 29 на 30 сентября они с Эмили отдыхали на яхте. «В какой-то момент на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали. Мы уже прошли медосвидетельствование, сняли побои. Сейчас находимся в полиции, пишем заявление», — сообщила порнозвезда изданию URA.ru.

Лола особенно возмутилась равнодушным отношением геленджикских полицейских к тому, что с ними случилось. «Я как потерпевшая сижу до сих пор в полиции, меня просто не отпускают! У меня вот подруга тоже без обуви сидит, даже не знаю, как мне выйти отсюда. … Сколько можно говорить, как мне тяжело!» — возмутилась девушка.

Лола Тейлор

У Любови Бушуевой, уроженки маленького тюменского города Ишима, бурное прошлое — даже с учетом того, в каких фильмах она снимается. Шесть лет назад она уже обращалась в полицию с заявлением о групповом изнасиловании.

В октябре 2014 года Лола Тейлор, познакомившись в интернете с симпатичным парнем и согласилась приехать к нему в гости на первое свидание. Там ее избранник оказался не один, а с приятелем-гастарбайтером. Они пристегнули девушку наручниками за руки и ноги, обокрали и изнасиловали. По ее словам, насильники знали о ее съемках в порнофильмах и действовали по сценарию одного из них. Они угрожали насиловать ее, удерживая в течение недели.

Лола Тейлор

Чтобы спастись, Любови пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа, после чего она была госпитализирована с переломами обеих ног и другими травмами. Подозреваемых в изнасиловании по горячим следам задержала полиция. По заявлению девушки было возбуждено уголовное дело.

Лола Тейлор

В ноябре 2015 год суд приговорил насильников к семи и восьми годам лишения свободы. «Что касается этих подонков, я бы хотела, чтобы их посадили в тюрьму навечно, чтобы они никогда оттуда не вышли», — заявила по их поводу сама потерпевшая.

Любовь Бушуева родилась в Ишиме Тюменской области, а потом некоторое время работала библиотекарем в Свердловской области. По некоторым данным, сейчас девушка уже не снимается в порнофильмах (у нее «ВКонтакте» указано, что она является актрисой, художницей и блогером).