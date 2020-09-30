В Роспотребнадзоре оценили возможность введения новых ограничений из-за COVID-19

На сегодняшний день нет оснований для того, чтобы вводить в России специальные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости».

Анна Попова

«У нас из 8 федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — сказала руководитель ведомства в интервью телеканалу «НТВ».

Также Попова отметила, что сегодня специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, вакцинация будет добровольной.

Напомним, в последние дни в России растет число заразившихся и умерших от коронавируса. Всего в стране зарегистрированы 1 176 286 заболевших, жертвами эпидемии стали 20 722 человека.