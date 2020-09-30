«Щенок Путина», деньги вдовы Лужкова: обостряется борьба за президентское кресло в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего американского лидера щенком президента РФ Владимира Путина.

Флаг США.

Beverly & Pack, CC BY 2.0, part from original.

Кандидат «раздухарился» во время первых теледебатов, прямую трансляцию которых вел CBS News.

Политический пинг-понг

По словам Байдена, Трамп не может сказать Путину что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат» — так демократ прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

Трамп в ответ заявил, что сын демократа Хантер Байден получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, самой богатой женщиной России. Байден парировал обвинение и назвал эти сведения ложными.

Также Байден предложил заткнуться американскому лидеру. Дело в том, что в ходе дебатов Трамп неоднократно перебивал Байдена.

«Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмутился демократ.

Ранее Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал Трампа сделать то же самое, пишет Lenta.ru.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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